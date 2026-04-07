TEMAS DE HOY:
El Mapaya Balacera en Paurito robo

21ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Persiste bloqueo al botadero de Colcapirhua por segundo día; activan plan de emergencia

La Alcaldía de Colcapirhua informó de la suspensión del servicio de recojo de basura mientras continúe la medida de presión y pidió comprensión a la población.

Cristina Cotari

07/04/2026 12:09

Persiste bloqueo al botadero de Colcapirhua por segundo día. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El bloqueo en el ingreso al botadero de Colcapirhua continúa por segundo día consecutivo, lo que obligó a suspender parcialmente el servicio de recojo de basura y generó acumulación de residuos en distintos puntos del municipio.

Ante esta situación, la Alcaldía activó un plan de emergencia para mitigar el impacto en la población. Cuadrillas municipales realizan el recojo de desechos en zonas críticas, como el mercado central, y habilitaron contenedores temporales para evitar focos de infección.

“Estamos retirando la basura en este sector para aliviar a la población. La gente deja los residuos en el mercado y tratamos de recoger lo que se puede”, señaló un técnico municipal, quien confirmó que la acumulación persiste en varios sectores.

Bloqueo

El bloqueo fue instalado por vecinos en el acceso al relleno sanitario, lo que impide el ingreso de los camiones recolectores. Mientras tanto, los trabajadores acumulan los residuos en contenedores de emergencia hasta que se solucione el conflicto.

Mediante un comunicado emitido este lunes 6 de abril, el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua informó que la suspensión del servicio se mantendrá mientras continúe la medida de presión y pidió comprensión a la población, asegurando que se informará oportunamente sobre cualquier avance.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD