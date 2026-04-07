Persiste bloqueo al botadero de Colcapirhua por segundo día; activan plan de emergencia

El bloqueo en el ingreso al botadero de Colcapirhua continúa por segundo día consecutivo, lo que obligó a suspender parcialmente el servicio de recojo de basura y generó acumulación de residuos en distintos puntos del municipio.

Ante esta situación, la Alcaldía activó un plan de emergencia para mitigar el impacto en la población. Cuadrillas municipales realizan el recojo de desechos en zonas críticas, como el mercado central, y habilitaron contenedores temporales para evitar focos de infección.

“Estamos retirando la basura en este sector para aliviar a la población. La gente deja los residuos en el mercado y tratamos de recoger lo que se puede”, señaló un técnico municipal, quien confirmó que la acumulación persiste en varios sectores.

Bloqueo

El bloqueo fue instalado por vecinos en el acceso al relleno sanitario, lo que impide el ingreso de los camiones recolectores. Mientras tanto, los trabajadores acumulan los residuos en contenedores de emergencia hasta que se solucione el conflicto.

Mediante un comunicado emitido este lunes 6 de abril, el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua informó que la suspensión del servicio se mantendrá mientras continúe la medida de presión y pidió comprensión a la población, asegurando que se informará oportunamente sobre cualquier avance.



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