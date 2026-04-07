TEMAS DE HOY:
robo Seguridad Delincuencia

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz: Aumentan casos de influenza y vacunas aún no llegan a centros de salud

Personal de salud reporta aumento de pacientes con síntomas, mientras esperan la llegada de dosis para iniciar la inmunización.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/04/2026 9:25

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

pesar del anuncio del Gobierno sobre la llegada de vacunas contra la influenza, en algunos centros de salud aún no están disponibles, mientras aumentan los pacientes con síntomas respiratorios.

En el centro de salud 25 de Diciembre, la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informó que todavía no cuentan con las dosis, aunque esperan que lleguen en el transcurso de la jornada. Sin embargo, en otros establecimientos del departamento ya se inició la distribución.

El personal médico alertó que en los últimos días se incrementó la atención de pacientes con síntomas de influenza, e incluso algunos casos de chikungunya, lo que genera mayor preocupación en la población.

Una vez que arriben las vacunas, la atención será de lunes a domingo, de 07:30 a 18:30. Para acceder a la inmunización, se solicitará carnet de identidad.

Las autoridades recordaron que los grupos prioritarios son mujeres embarazadas, adultos mayores, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, quienes deben vacunarse para reducir riesgos y complicaciones.

Desde el sector salud insisten en la importancia de la vacunación para fortalecer las defensas y evitar un mayor impacto de la enfermedad en la población.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD