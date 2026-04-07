Santa Cruz: Aumentan casos de influenza y vacunas aún no llegan a centros de salud

pesar del anuncio del Gobierno sobre la llegada de vacunas contra la influenza, en algunos centros de salud aún no están disponibles, mientras aumentan los pacientes con síntomas respiratorios.

En el centro de salud 25 de Diciembre, la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informó que todavía no cuentan con las dosis, aunque esperan que lleguen en el transcurso de la jornada. Sin embargo, en otros establecimientos del departamento ya se inició la distribución.

El personal médico alertó que en los últimos días se incrementó la atención de pacientes con síntomas de influenza, e incluso algunos casos de chikungunya, lo que genera mayor preocupación en la población.

Una vez que arriben las vacunas, la atención será de lunes a domingo, de 07:30 a 18:30. Para acceder a la inmunización, se solicitará carnet de identidad.

Las autoridades recordaron que los grupos prioritarios son mujeres embarazadas, adultos mayores, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, quienes deben vacunarse para reducir riesgos y complicaciones.

Desde el sector salud insisten en la importancia de la vacunación para fortalecer las defensas y evitar un mayor impacto de la enfermedad en la población.

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