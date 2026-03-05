Minga departamental contra la chikungunya se realizará este fin de semana

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó la realización de una minga departamental este fin de semana como parte de las acciones para frenar la propagación de la chikungunya en el departamento, donde hasta la fecha se han registrado 4.385 casos positivos.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, informó que, si bien existe una desaceleración en la curva epidemiológica, esto no significa que la enfermedad esté controlada.

“El manejo de la epidemia por chikungunya en el departamento ya nos ha tomado 4.385 casos hasta el día de hoy. Hemos venido realizando acciones de vigilancia, prevención y control, como mingas, destrucción de criaderos y fumigación en barrios o UV donde habían casos positivos al comienzo”, señaló Hurtado.

La autoridad explicó que, mediante el Código Departamental, se determinó intervenir los distritos con mayor incidencia de casos: el 2, 5, 6 y 11. La minga se desarrollará el sábado y domingo, con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito transmisor.

“El tema de la desaceleración de la curva epidemiológica no significa de ninguna manera que se haya controlado la enfermedad. Es fundamental que la población elimine, destruya o bote todos los envases que puedan tener agua limpia contenida dentro de su casa”, exhortó.

Asimismo, indicó que la Alcaldía realizará en los próximos días el recojo de los residuos acumulados durante la campaña.

Por otra parte, Hurtado alertó que mientras los casos de chikungunya muestran una leve disminución, se observa un ascenso de casos de influenza en el departamento.

“Hay 395 casos positivos hasta el día de hoy en las primeras ocho semanas. Seguramente estamos viviendo ya una epidemia de mediana transmisión por la enfermedad de la influenza, a expensas del subtipo AH3N2”, advirtió.

Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó a la población acudir a los centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza, destacando que la inmunización es la principal medida de prevención.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a participar activamente en la minga y mantener las medidas de limpieza para evitar la proliferación de enfermedades.

