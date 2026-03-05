Factores económicos y salud mental: Las claves detrás de la tragedia familiar en Sacaba

Tras el trágico hallazgo de una madre y sus cinco hijos sin vida en el municipio de Sacaba, el análisis forense comienza a arrojar luz sobre las posibles motivaciones de un hecho que la psicología califica como sumamente complejo. Según el psicólogo forense Juan José Jauregui, aunque no existe un perfil único para estos casos, factores como la insolvencia económica, el hacinamiento y la salud mental emocional juegan un rol determinante.

Uno de los puntos críticos señalados por el experto es la situación de precariedad en la que vivía la familia. "Seguramente, entendiendo que esta familia carecía de solvencia, la madre, de una forma altruista, pudo haber preferido eliminar a sus hijos para evitarles el dolor de la carencia", explica Jauregui. A esto se suma el inicio de las clases escolares, un periodo que implica gastos adicionales que la familia, aparentemente, no podía solventar, funcionando como un detonante de estrés extremo.

Salud mental y antecedentes personales

El análisis clínico también contempla variables emocionales profundas. Al haber una bebé de tres meses entre las víctimas, se baraja la posibilidad de una depresión postparto o psicosis depresiva. Sin embargo, al tratarse de cinco niños de distintas edades, el experto sugiere que podría haber existido una afectación mental más grave, como una psicopatosis o esquizofrenia.

Además, el historial personal de la madre, quien era huérfana, sugiere una posible carencia de modelos maternos y empatía vinculante. "Podríamos entender que ella pudo ser víctima de violencia en su infancia; es necesario investigar si se estaba replicando un modelo de trato carente de afecto o si, por el contrario, era una madre sobreprotectora que no concebía su propio final sin llevarse a sus hijos con ella", añade el psicólogo.

La importancia de la autopsia psicológica

Para determinar con exactitud qué ocurrió en la mente de la mujer antes de tomar la decisión fatal, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) deberá realizar una "autopsia psicológica". Este proceso implica un estudio riguroso del entorno social, análisis de redes sociales, posibles cartas de despedida y entrevistas a familiares para reconstruir el perfil de personalidad de la víctima en sus últimos días.

El orden encontrado en la escena del crimen, donde los niños estaban arropados y el lugar mantenía cierta estructura, sugiere para los expertos que pudo haber una planificación previa. Las investigaciones ahora se centran en determinar cuándo se adquirió la sustancia química utilizada y si la madre dio señales de alerta o despedida a su entorno cercano antes de consumar el hecho que hoy enluta al país.

