Un equipo de especialistas de la Gobernación intervino la mañana de este miércoles el curichi ubicado en predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), tras el avistamiento de un lagarto en el lugar.

Desde las 9:00, expertos en manejo integral de fauna silvestre realizaron un perímetro de seguridad y un reconocimiento del área con el objetivo de identificar la cantidad de individuos presentes y planificar su captura y posterior traslado.

El director de Recursos Naturales, el ingeniero Adrián Arispe, informó que durante el operativo se confirmó el avistamiento de al menos un ejemplar. Debido a la dimensión y extensión del curichi, el equipo solicitó el apoyo de una lancha para facilitar el rastreo.

“Nos encontramos con un equipo de especialistas que trabaja específicamente en el manejo integral de la fauna silvestre. Estamos realizando un seguimiento para identificar a los individuos; hemos avistado uno y, por el tamaño del curichi, estamos solicitando el apoyo de una lancha”, explicó Arispe.

Asimismo, indicó que inicialmente se realizó un perímetro del lugar y un reconocimiento para determinar el posible hábitat del reptil dentro del cuerpo de agua. Como parte de la estrategia, se sugirió a las autoridades universitarias reducir el nivel del agua para mejorar el avistamiento y confirmar cuántos ejemplares habitan en el sector.

Respecto al destino del animal, Arispe señaló que el procedimiento contempla su retiro del curichi y su traslado a un área natural adecuada para su conservación.

