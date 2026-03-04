Ratifican detención preventiva de pastor peruano tras audiencia de apelación en el Palacio de Justicia

En el primer piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra se desarrolló la audiencia de apelación a la detención preventiva del pastor evangélico peruano Marco Núñez del Arco, investigado por el presunto delito de estupro.

Tras la exposición de argumentos por parte de la defensa y la representación de las denunciantes, la Sala Penal Tercera resolvió confirmar la determinación emitida en primera instancia, manteniendo la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola.

La apelación fue presentada por la defensa del pastor en contra de la resolución del juez onceavo de Instrucción Cautelar de la Villa Primero de Mayo, quien rechazó la excepción de prescripción planteada y dispuso su encarcelamiento preventivo.

Pedro Sosa, abogado de una de las denunciantes, explicó que los vocales ratificaron el rechazo a la prescripción y la medida cautelar. “Hoy los vocales de la Sala Penal Tercera han confirmado que se mantiene el rechazo a la prescripción y también la detención preventiva de los 180 días del pastor en Palmasola”, señaló.

El jurista manifestó su conformidad con el fallo judicial. “Estamos conforme porque se ha hecho justicia y con el trabajo de la Fiscalía”, indicó.

Asimismo, adelantó que dentro de la investigación se solicitará una pericia psicológica a una de las denunciantes, identificada como Esther, y se continuará con la citación de otros testigos para que presten su declaración ante el Ministerio Público.

Con esta determinación, el proceso penal sigue en curso mientras la defensa analiza las acciones legales que podría asumir en adelante.

