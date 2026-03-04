Tres brasileños serán llevados ante juez tras hallazgo de munición de guerra y droga en un hotel

Un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) e Interpol permitió la aprehensión de tres ciudadanos brasileños que fueron encontrados en posesión de un arma de fuego, municiones y sustancias controladas en un hotel de la zona de Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El director de la Felcn, coronel Nelson Campos, informó que la intervención se realizó tras un operativo ejecutado por Interpol en un departamento donde se encontraban los tres extranjeros.

“Se interviene a tres sujetos de nacionalidad brasileña, quienes son sorprendidos en un departamento, en cuyo interior se pudo encontrar un arma de fuego calibre 22 con nueve proyectiles, así también sustancia consistente en yerba seca con olor y característica a marihuana”, detalló la autoridad policial.

Tras el hallazgo inicial, se convocó a la unidad especializada de narcóticos para efectuar una requisa minuciosa del inmueble. Durante la inspección, los efectivos encontraron en el entretecho de la cocina un paquete que contenía 20 cajas de municiones calibre 7.62, consideradas de uso militar, además de dos cajas de munición calibre 9 milímetros.

Consultado sobre el tipo de armamento secuestrado, Campos aclaró que el arma encontrada es de calibre 22, la cual no es de grueso calibre; sin embargo, confirmó que la munición 7.62 corresponde a calibre de guerra.

Bajo dirección funcional del Ministerio Público se procedió al secuestro de la sustancia controlada y del material bélico, así como a la aprehensión de los tres ciudadanos brasileños, quienes fueron trasladados a dependencias de la Felcn y serán puestos ante un juez cautelar.

Respecto a sus antecedentes, el director informó que, tras la verificación en el sistema I-24/7 de Interpol, no se registran antecedentes internacionales; no obstante, la Fiscalía continúa coordinando para establecer si existe alguna condena previa o vínculo con alguna organización delictiva.

Se prevé que la audiencia cautelar se lleve adelante en las próximas horas, mientras avanzan las investigaciones para determinar el destino y la procedencia de las municiones encontradas.

