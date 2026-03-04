Fijan fecha para el juicio por la desaparición y feminicidio de Odalys

Un tribunal de justicia fijó para el lunes 13 de abril, a las 9:00, el inicio del juicio oral por el caso de Odalys Vaquiata, tras la presentación de decenas de pruebas por parte del Ministerio Público y la parte querellante.

El abogado Franklin Chacalluca informó que, a la fecha, se presentaron más de 100 pruebas documentales y testificales que serán evaluadas durante la fase oral.

Acusación formal

El proceso se sustenta en la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra Joel Pérez y otros imputados, entre ellos los padres del principal sospechoso, por delitos vinculados a la desaparición y presunto feminicidio.

Entre las evidencias figuran informes periciales, registros de comunicaciones y otros elementos considerados clave para demostrar la responsabilidad penal de los acusados.

Casi dos años de investigación

Este avance representa una etapa decisiva para la familia de la joven, luego de casi dos años de investigación desde su desaparición en marzo de 2024.

Odalys desapareció el 30 de marzo de ese año, tras viajar a Tocaña, en el departamento de La Paz. Según los antecedentes, presuntamente decidió bajarse del vehículo tras una discusión con su pareja, quien es el principal acusado en el caso.

El inicio del juicio marcará una fase determinante en la búsqueda de justicia y esclarecimiento de los hechos.

