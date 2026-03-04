El Alto ofrecerá buses municipales gratuitos el 6 de marzo por su 41 aniversario

A 48 horas de celebrar su 41 aniversario, la ciudad de El Alto inició las actividades conmemorativas con el anuncio del servicio del bus municipal gratuito para el 6 de marzo que beneficiará a miles de ciudadanos.

“La medida forma parte de los homenajes a la ciudad más joven del país. Estamos cumpliendo 41 años de vida, una ciudad pujante, trabajadora y solidaria”, señaló el secretario municipal de Desarrollo Económico, Joel Mendoza.

El beneficio alcanzará a niños, estudiantes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes no pagarán pasaje durante toda la jornada del 6 de marzo.

“El servicio es completamente gratis para ellos en ambos sectores, tanto en el sector sur como en el sector norte”, explicó Mendoza, remarcando que la gratuidad será válida de parada a parada durante todo el día.

Actualmente, el sistema cuenta con 18 buses, de los cuales 16 están en operación y dos en reserva por normativa. Las unidades trabajan en dos turnos: por la mañana de 6:00 a 8:30 y por la tarde de 18:00 a 21:00.

Usuarios del servicio destacaron la iniciativa.

“Es un beneficio muy bueno para la ciudad de El Alto, más que todo por el aniversario, festejando los 41 años”, expresó un estudiante universitario.

La Alcaldía prevé que la medida incentive la participación ciudadana en los actos conmemorativos y facilite el traslado de la población durante el día central de aniversario.

