“Mis hijos lloraron al saberlo”: Velas y oraciones por los niños y su madre hallados sin vida en Sacaba

La comunidad Inca Rancho, en el municipio de Sacaba, amaneció envuelta en tristeza. Vecinos encendieron velas y elevaron oraciones frente a la pequeña vivienda donde fueron hallados sin vida cinco niños y su madre, en un caso que estremeció a todo el departamento de Cochabamba.

La casa, de construcción modesta y en alquiler, permanece con una de sus habitaciones precintada por la Policía para evitar el ingreso a la escena del hecho. En el interior aún cuelgan algunas prendas de vestir y una luz permanece encendida, como testigo silencioso de la tragedia.

Algunos pobladores llegaron consternados hasta el inmueble para expresar su pesar y aguardar información oficial sobre lo ocurrido.

“Yo me sorprendí bastante al llegar de mi trabajo, aproximadamente a las 21:00 de ayer. Vi la cinta y dije: ¿qué pasó acá? Lo primero fue venir a ver y lastimosamente se ha perdido la vida de niños que estudiaban en la zona”, relató una vecina entre lágrimas.

Señaló que dos de las niñas cursaban cuarto y tercero de primaria en el colegio de Inca Rancho, ubicado a pocas cuadras del lugar.

La mujer contó que horas antes de la tragedia hubo reunión de padres de familia, pero la madre no asistió. “No la vimos. No conocemos bien a la señora, pero da pena porque hay niños fallecidos de por medio”, dijo.

Otra vecina aseguró que en el año que la familia vivió en el lugar no escucharon discusiones ni hechos de violencia. “No escuchábamos nada. Es increíble, la señora vivía hace un año acá. Estoy sorprendida, se han perdido niños que no tienen la culpa”, expresó.

Algunos niños del barrio reconocieron a las víctimas como sus compañeras de curso. “Mis hijitos han llorado al enterarse, lo vimos en las noticias. Son dos angelitos”, comentó otra madre, quien además pidió mayor seguridad en la zona y la instalación de cámaras de vigilancia.

“Son niños, es doloroso escuchar esto. Estamos indignados, no tenemos palabras”, agregó otra vecina, visiblemente afectada.

Lo que se sabe del caso

La noche del martes, alrededor de las 20:00, el padre llegó al domicilio y encontró sin vida a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos: Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

Según el informe preliminar de la Policía , el caso fue catalogado como un múltiple infanticidio seguido de suicidio, ante la presunción de que la madre habría provocado el envenenamiento de los menores. Los cuerpos fueron hallados sobre las camas y un colchón en el dormitorio.

La investigación continúa bajo dirección del Ministerio Público, mientras la comunidad permanece sumida en el dolor y exige respuestas ante una de las tragedias más impactantes registradas en Sacaba.

