Intentaron robar celulares con un cuchillo y fueron capturados por vecinos

Dos presuntos antisociales fueron capturados por vecinos la noche del martes en la zona de la Radial 10, en la capital cruceña, luego de que intentaran asaltar a una pareja y a un adolescente utilizando un cuchillo.

Según el testimonio de los vecinos, los sujetos interceptaron a las víctimas con la intención de robarles sus teléfonos celulares.

“Intentaban asaltar a una pareja y a un chico con un cuchillo largo. En el forcejeo el arma se le cayó; si no se le caía, yo creo que lo apuñalaba”, relató uno de los testigos.

Durante el incidente, uno de los jóvenes resultó con un corte en el dedo al intentar arrebatar el cuchillo a los atacantes, quienes se resistían a soltar el arma blanca. Finalmente, los vecinos lograron reducir a los sospechosos y retenerlos hasta que fueron trasladados a dependencias policiales.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos delincuentes ya habrían robado otro celular minutos antes. “Tenían dos celulares. Les dijimos que si eran de ellos que los desbloqueen y no pudieron hacerlo”, señaló otro vecino.

La víctima formalizó la denuncia en la EPI 5, mientras que los aprehendidos quedaron a disposición de las autoridades para la investigación correspondiente.

Los habitantes de la zona expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos, principalmente el robo de celulares.

