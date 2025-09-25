TEMAS DE HOY:
Internacional

¡De no creer! Delincuentes utilizaron una grúa para robar un camión

[Video] Los ladrones atravesaron media ciudad y luego desaparecieron son dejar rastro.

Silvia Sanchez

25/09/2025 12:02

Imagen captura RR.SS.
Argentina

El insólito hecho se registró en el barrio Faro Norte, en la zona sur de Mar del Plata, Argentina, donde delincuentes a bordo de una grúa sustrajeron un camión que estaba estacionado en la puerta de un taller mecánico.

El vehículo se encontraba en mal estado y debía ser reparado, los propietarios lamentaron el incidente.

"No puede ser que se roben un camión a tiro, cruce media Mar del Plata y no puedan encontrar a dónde fue", señaló el propietario a medios locales.

 

El vehículo pertenecía a una empresa proveedora del servicio de internet, el vehículo había sido adquirido a principios de septiembre y era trasladado a otra localidad, sin embargo, en medio del trayecto hacia Mar del Plata, sufrió un desperfecto y debía ser reparado.

La forma del robo se conoció gracias a cámaras de seguridad de un vecino, donde se puede ver al camión, siendo remolcado por una grúa.

"Lo engancharon y se lo llevaron. Evidentemente, los que lo fueron a buscar sabían algo. No puede ser que se roben un camión a tiro, cruce media Mar del Plata y no puedan encontrar a dónde fue", el dueño de la empresa.

