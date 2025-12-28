¡Horror! Nueve personas muertas entre ellas cuatro niños, tras un ataque con cuchillo en Surinam

San Juan, 28 dic (EFE)

La Policía de Surinam informó este domingo de que nueve personas, entre ellas cuatro niños, murieron y una niña resultó herida de gravedad en un ataque de un hombre con arma blanca la noche del sábado en el distrito de Commewijne, ubicado en el noreste del país.

De acuerdo con el reporte oficial, una llamada alertó a las autoridades a las 00:23 hora local (3:23 GMT).

Entre las víctimas se encuentran cuatro de los propios hijos del principal sospechoso, una pareja de ancianos que vivía cerca y miembros de otra familia.

Una niña, la hija mayor del sospechoso, sobrevivió, pero sufrió graves heridas de arma blanca y fue trasladada en ambulancia al hospital, donde permanece en estado crítico bajo cuidados médicos intensivos.

Según la información de la Policía, el hombre intentó atacar a los agentes con un cuchillo, pero la Policía respondió con disparos en las piernas antes de detenerlo y llevarlo a la comisaría de Richelieu.

Los investigadores afirman que el hombre llevaba tiempo luchando contra problemas psicológicos, lo que había contribuido a la ruptura de su matrimonio y sus cuatro hijos estaban bajo su custodia.

La Policía acordonó la escena del crimen y los equipos forenses están llevando a cabo una investigación a gran escala para reconstruir los hechos y recopilar pruebas.

Según las autoridades, el motivo del ataque sigue sin estar claro e investigan para esclarecer las causas de lo ocurrido. EFE

