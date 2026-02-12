Alejandro Mostajo pasó por el 'Detector de Mentiras' y habló de su vida personal, universidad y política

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Mostajo, participó del segmento 'Detector de Mentiras con el Dr. Otto Fraude', donde, en un ambiente distendido, compartió aspectos personales de su vida, su etapa universitaria y su experiencia como dirigente estudiantil.

Mostajo, conocido de cariño como 'Choco', contó que tiene 45 años, es soltero y no tiene hijos. Relató que tras la muerte de su madre vivió con su tía, con quien compartía momentos cotidianos, como ver la novela El Pantanal.

Señaló que actualmente se encarga de todas las tareas del hogar y admitió que alguna vez mintió para no hacer sentir mal a otra persona, aunque aseguró que durante la entrevista respondió con sinceridad.

En el espacio también evocó su paso por el colegio Daniel Salamanca, donde salió como abanderado, y su etapa universitaria en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Contó que tuvo relaciones sentimentales durante esos años, aunque prefirió no dar nombres “para no complicarse”.

Sobre su trayectoria académica, explicó que su vida universitaria estuvo marcada por su participación en la dirigencia estudiantil y procesos judiciales que derivaron en su detención.

Recordó que fue trasladado de la UMSS a la cárcel de San Sebastián, experiencias que, según afirmó, le dejaron aprendizajes importantes. “No sentí miedo, era otro mundo”, comentó, señalando que mantiene recuerdos tanto de sus compañeros de aula como de quienes conoció en prisión.

Mostajo indicó que dejó materias debido a interrupciones en sus estudios y que en varias ocasiones dejó asignaturas por conflictos derivados de su actividad dirigencial.

Aseguró que no guarda resentimientos contra sus docentes, aunque reconoció que algunos no reprogramaron exámenes cuando participó en movilizaciones por la gratuidad de la matrícula universitaria.

Finalmente, comentó que no le gusta bailar y evitó referirse a otros candidatos a la Gobernación, señalando que no conoce sus antecedentes académicos y que prefiere concentrarse en su propia trayectoria.

Mira la programación en Red Uno Play