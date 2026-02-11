El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, confirmó la inhabilitación del candidato a la Alcaldía de Cotoca, Coco Añez, tras la resolución de una impugnación presentada en su contra.

Bravo explicó que ya se han resuelto varias impugnaciones en el departamento. “Han entrado impugnaciones de las cuales ya han salido la del candidato de Porongo, la del candidato de La Guardia y ayer se entregó la notificación al candidato de Cotoca, el señor Añez”, detalló.

Asimismo, informó que dos de las decisiones adoptadas por el TED fueron apeladas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Se trata de los casos del candidato de Porongo, Julio César Carrillo, y del candidato de La Guardia, Jorge Morales. “Ya se trató en sala plena y se ha derivado esa apelación al Tribunal Supremo Electoral. Ahora lo que corresponde es esperar el resultado”, señaló.

El vocal también indicó que existen otras impugnaciones que están siendo analizadas o que serán tratadas próximamente en sala plena.

Sobre el escenario en Cotoca, tras la inhabilitación de Añez, Bravo aclaró que la organización política puede sustituir únicamente al candidato observado. “Nada, tienen que reemplazarlo. Tienen todavía tiempo para hacerlo”, afirmó, precisando que el reemplazo corresponde solo al postulante a alcalde.

Finalmente, recordó que los plazos para la tramitación de impugnaciones se extienden hasta finales de febrero, conforme al calendario electoral vigente.

