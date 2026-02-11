La Paz: Miguel Roca propone el “Anillo de las Laderas” para el transporte

El candidato a la Alcaldía de La Paz, Miguel Roca, presentó este miércoles su plan de gobierno enfocado en desmantelar el modelo de "despilfarro y burocracia" que, según, afirmó, estancó a la Sede de Gobierno durante los últimos 20 años.

Con una trayectoria que combina la experiencia empresarial en infraestructura y la fiscalización legislativa como exdiputado, Roca apuesta por soluciones técnicas estructurales frente a lo que denomina "gestiones de parches".

El Anillo de las Laderas: Conexión sin pasar por el centro

La propuesta principal de Roca es la creación del "Anillo de las Laderas", un proyecto de infraestructura vial diseñado para integrar las zonas periféricas de la ciudad, como Chasquipampa, Achumani, Pampahasi y Chuquiaguillo sin necesidad de descender al eje central.

"El drama de La Paz es que es una ciudad desconectada. Hoy, para ir de una ladera a otra, todos estamos obligados a congestionar el centro. Con el Anillo de las Laderas, el 80% de la vida del paceño —salud, educación y trámites— se hará en su zona", explicó el candidato.

El "Impuesto a la Cerveza"

Ante el cuestionamiento sobre los recursos limitados, Roca planteó una estrategia económica audaz: exigir que el 50% del impuesto a la cerveza se quede en el municipio donde se genera. Según el candidato, este movimiento permitiría duplicar el POA (Presupuesto Operativo Anual) de todos los barrios, inyectando más de Bs 200 millones adicionales para obras locales.

Propuestas clave de gestión

Salud y Jubilación para cuentapropistas: Propone una contribución única del 5% para sectores gremiales y transportistas, de la cual la mitad retornará al ciudadano mediante un seguro de salud privado y un fondo de jubilación.

Reforma Política: Roca se comprometió a impulsar una Carta Orgánica que prohíba la reelección de alcaldes.

"Cinco años son suficientes para un líder con visión; no queremos caudillos que hagan campaña con el dinero de nuestros impuestos", sentenció.

Educación de cercanía: Transformar las escuelas de los barrios en centros de primer nivel para evitar que los padres deban trasladar a sus hijos hasta el centro de la ciudad, reduciendo así el flujo vehicular.

