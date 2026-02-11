Unzueta pasa el 'Detector de Mentiras' y habla de política, picante y corrupción

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Ronald Antonio Unzueta Quiroga, participó en el segmento 'Detector de Mentiras' del programa del Dr. Otto Fraude en Red Uno, donde habló en un tono distendido sobre su vida personal, sus denuncias y su propuesta política.

Unzueta, de 41 años y casado, contó que en su hogar las decisiones se toman en pareja, que a veces cocina, le gusta la comida picante y consume bebidas alcohólicas ocasionalmente.

Entre bromas y respuestas directas, también reconoció que, como cualquier persona, ha mentido alguna vez.

En el ámbito político, el candidato reiteró sus denuncias por presuntos hechos de corrupción relacionados con el contrato del manejo de la basura en Cochabamba, que asciende a 1.300 millones de bolivianos.

Señaló que presentó denuncias ante la Contraloría General del Estado y el Concejo, cuestionando que la aprobación del contrato se haya realizado a puertas cerradas.

Según Unzueta, existen observaciones sobre la comisión calificadora del proceso y aseguró que continuará impulsando las investigaciones. “Si no llego a la Alcaldía, igual seguiré denunciando”, subrayó.

El candidato también señaló que la corrupción ha sido un problema recurrente en distintas gestiones municipales y planteó que, en su eventual administración, las autoridades que enfrenten denuncias serán removidas para evitar irregularidades.

Durante la entrevista, Unzueta también habló de sus preferencias personales, mencionando que disfruta del silpancho, el mariachi y el singani, además de realizar actividad física en el gimnasio. En el plano político, indicó que en el pasado confió en el actual alcalde Manfred Reyes Villa, aunque aseguró sentirse decepcionado con su gestión.

La participación del candidato combinó momentos personales y políticos, en un espacio televisivo que buscó mostrar una faceta más cercana del aspirante a la Alcaldía cochabambina.

