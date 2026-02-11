Paz anuncia inversión de más de $us 50 millones para reforma educativa

El presidente Rodrigo Paz anunció este miércoles que el Gobierno destinará más de 50 millones de dólares para impulsar una reforma estructural del sistema educativo en Bolivia, iniciativa que ya es trabajada con el Ministerio de Educación y la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.

“Con la Ministra de Educación hemos trabajado con la CAF. Se va a generar la mayor inversión histórica, más de 50 millones de dólares para la reforma de la educación en Bolivia, para que realmente ustedes se beneficien con la mejor educación”, afirmó el mandatario.

El anuncio se realizó en el marco de la firma del convenio Eco-Creación Digital entre el Gobierno y seis universidades del país, cuyo objetivo es reducir la burocracia y digitalizar distintos trámites académicos y administrativos. En una primera fase, el programa será implementado en seis casas de estudio y beneficiará a 320.000 estudiantes.

Paz señaló que este acuerdo apunta a consolidar una alianza estratégica entre el Estado y las universidades, con el fin de modernizar la gestión y superar lo que denominó el “Estado tranca”.

“Qué bueno es hacer este tipo de convenio entre universidades y Estado. Entre todos debemos construir la mejor formación y garantizar el derecho de nuestra juventud a un mejor futuro. Este es el camino para los próximos 50 años”, expresó.

En la parte final de su intervención, el presidente citó a Antonio José de Sucre, destacando que la educación es un pilar esencial para la paz, el trabajo y la libertad.

Mira la programación en Red Uno Play