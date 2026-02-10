Paz denuncia “boicot” por gasolina desestabilizada y anuncia investigación

El presidente Rodrigo Paz denunció un presunto “boicot” contra su Gobierno en torno a la calidad de los combustibles y anunció el inicio de una investigación a profundidad para identificar a los responsables de este hecho.

El mandatario lamentó que, pese al esfuerzo que realiza el país para abastecer el mercado interno de combustibles, se haya registrado una situación que generó molestias y daños en miles de motorizados.

“Los responsables de área nos darán noticias pronto respecto a esta investigación. Para mí, como ciudadano y como presidente, en el tema de la gasolina ha habido un boicot. Ojalá podamos llegar hasta el fondo de esto”, afirmó Paz.

La calidad de la gasolina quedó bajo sospecha luego de que se multiplicaran las denuncias de usuarios, quienes reportaron fallas en sus motorizados atribuidas al combustible. El Gobierno reconoció la existencia de gasolina desestabilizada, tras un análisis técnico realizado a los líquidos importados.

