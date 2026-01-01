Presidente Rodrigo Paz: “Cada Año Nuevo es la esperanza de que saldremos adelante como país”

El presidente Rodrigo Paz envió un mensaje al país por Año Nuevo en el que pidió unidad nacional, advirtió sobre una crisis estructural heredada y remarcó el desafío económico que enfrenta su gobierno.

El mandatario sostuvo que los primeros dos meses de gestión han estado marcados por la necesidad de enfrentar problemas profundos del Estado.

“Han sido casi dos meses de gestión donde hemos tenido que encarar varios problemas, un Estado tranca”, afirmó.

Paz señaló que el aparato estatal operaba en beneficio de un grupo de poder y no de la ciudadanía.

“Un Estado que servía para un partido, para un grupo de poder, que hacían de él su espacio de robo, de hurto y de daño al país”, dijo.

Sobre la situación económica, el presidente planteó que uno de los principales retos de su gobierno es mostrar con claridad el estado real de las finanzas públicas.

“Queremos transparentar el verdadero estado de la economía para devolver la confianza y la esperanza a las familias bolivianas de cara a 2026”.

El mensaje también incluyó un llamado a confiar en la ciudadanía y en su capacidad de sacar adelante al país.

“Confío en cada familia, en cada hombre y mujer de la patria para poder ordenar el país y reactivar la economía”, expresó.

Rodrigo Paz instó a no repetir errores del pasado, a los que responsabilizó de la actual crisis.

“No caigamos en el pasado, eso no puede volver; ese pasado nos puso en esta crisis que hoy estamos peleando todas las familias bolivianas para salir adelante”.

El discurso cerró con un mensaje esperanzador, de cara al próximo año.

“Juntos, el próximo año 2026 saldremos adelante por mejores días para la patria. Somos una fuerza invencible, Bolivia. Somos una fuerza invencible”.

