Confirman ocho casos positivos y una muerte por influenza en Chuquisaca

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca confirmó ocho casos de influenza AH3N2 tras tres semanas de silencio epidemiológico. Uno de los pacientes falleció, informó el director de la institución, Julio César Siñani.

“Nosotros teníamos un silencio epidemiológico… Sin embargo, hasta el momento estamos con ocho casos positivos de influenza. Este paciente es el octavo caso que tendríamos y el primer fallecido”, señaló la autoridad.

Siñani precisó que todos los casos son importados de otros departamentos y que no se identificaron contagios autóctonos. “No teníamos ningún caso autóctono”, afirmó.

Paciente llegó con daño pulmonar severo

El joven fallecido ingresó al Hospital Santa Bárbara de Sucre, proveniente de Monteagudo, con un cuadro de daño pulmonar severo. Debido a la gravedad, fue intubado y recibió asistencia mecánica respiratoria.

Según la investigación epidemiológica, el paciente habría estado en Santa Cruz antes de retornar a su municipio, donde permaneció entre cuatro y cinco días con síntomas sin acudir a un centro médico.

Inicialmente, el equipo de salud descartó dengue y tomó muestras para chikungunya, hantavirus y leptospirosis. “Por la clínica que ha mostrado el paciente, se ha visto que es una influenza A H3N2”, explicó el director del Sedes.

Llamado a acudir a centros de salud

Las autoridades exhortaron a la población a buscar atención médica ante síntomas como fiebre mayor a 38°C de inicio súbito, dolor muscular intenso, tos seca persistente, sudoración nocturna, congestión nasal y somnolencia.

“No hay que esperar a que el cuadro se agrave”, enfatizó Siñani.

El Sedes mantiene vigilancia epidemiológica activa y recomienda no subestimar los cuadros respiratorios en el actual contexto de circulación viral.

