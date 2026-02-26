Sergio Díaz anuncia nuevos compromisos financieros de la CAF con Bolivia

El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz, arribó al Aeropuerto Internacional de Viru Viru y destacó la importancia de los proyectos conjuntos con Bolivia.

Díaz señaló la relevancia de fortalecer los lazos entre el banco y Bolivia. "Bolivia es un país fundador de CAF y para nosotros uno de los socios más importantes en la región andina", indicó al llegar al aeropuerto.

El ejecutivo adelantó que su agenda incluye reuniones con el presidente boliviano tanto en El Alto como en La Paz.

"Vamos a hacer un anuncio de los compromisos de acompañamiento financiero para Bolivia", agregó, explicando que permanecerá cuatro días en el país y visitará varias regiones para supervisar proyectos en marcha.

Sobre el turismo local, Díaz expresó entusiasmo por conocer el Salar de Uyuni. "Cuando estaba en el sector privado en Colombia, promocionábamos mucho las visitas a Bolivia y a Uyuni, pero yo no la conocía. Hoy voy a aprovechar para conocerlo", afirmó.

También confirmó su asistencia a Expo Soya en Santa Cruz durante el fin de semana.

Mira la programación en Red Uno Play