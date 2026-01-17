CAF confirma participación de Rodrigo Paz en foro económico regional 2026

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, se perfila como el mayor punto de encuentro político y económico del año para la región. El evento reunirá a presidentes, ministros, líderes empresariales y Premios Nobel de Economía para reflexionar sobre el rol de América Latina en un entorno global en constante transformación.

La sesión inaugural estará encabezada por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, junto a los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. También participará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro busca ser un espacio de diálogo para abordar desafíos clave como el crecimiento inclusivo, la transformación digital, el desarrollo institucional y la innovación, pilares fundamentales para mejorar la competitividad y la integración regional.

Como parte de su programa académico, el evento contará con ponencias magistrales de los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes compartirán sus visiones sobre desarrollo económico, instituciones y modelos de innovación sostenible.

