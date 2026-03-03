TEMAS DE HOY:
Economía

BCB: Largas filas y preocupación por cambio de billetes serie B

Ciudadanos que acudieron este martes al Banco Central de Bolivia no lograron cambiar sus billetes de la serie B pese al horario establecido. Persisten dudas y preocupación entre la población.

Juan Marcelo Gonzáles

03/03/2026 19:07

Foto: Personas intentan cambiar billetes en Banco Central de Bolivia
La Paz

Filas extensas y ciudadanos preocupados marcaron la jornada en puertas del Banco Central de Bolivia (BCB), donde decenas de personas acudieron para realizar el cambio de billetes correspondientes a la serie B.

La atención para este trámite está habilitada desde las 8:00 hasta las 16:30. Sin embargo, varias personas quedaron sin poder efectuar el canje debido a la alta demanda.

Una de las afectadas indicó que pretendía cambiar 1.000 bolivianos, pero recibió la instrucción de retornar al día siguiente para completar el trámite.

“Que vuelva mañana a las 8:30”, señaló tras salir de la entidad financiera.

El panorama refleja incertidumbre y susceptibilidad entre quienes aún mantienen en circulación billetes de la serie B y buscan regularizar su situación. Muchos ciudadanos manifestaron desconocimiento sobre los plazos y procedimientos establecidos para el cambio.

En exteriores del BCB se observó a personas consultando, aguardando turno y expresando preocupación ante la posibilidad de quedarse con billetes fuera de circulación.

Mientras tanto, continúa la afluencia de usuarios que intentan realizar el canje dentro del horario dispuesto, en medio de la demanda creciente y la necesidad de mayor información clara para la población.

 

