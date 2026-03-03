Empresarios privados piden al Banco Central dar certidumbre sobre billetes de la serie B

Representantes del sector empresarial privado solicitaron este martes al Banco Central de Bolivia (BCB) emitir información clara y oportuna que brinde certidumbre a la población respecto a la circulación de billetes de la serie B, tras el accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de El Alto.

“Este es un tema técnico del Banco Central. Lo que pedimos es certidumbre y claridad para que el comercio no se vea afectado”, señaló el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff.

Asimismo, insistió en que la información oficial debe difundirse ampliamente para evitar especulación y desconfianza, porque la incertidumbre generada en torno a los cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 está afectando las transacciones comerciales, debido a dudas sobre su validez y aceptación en distintos puntos del país.

El empresario recordó que la emisión de nuevos billetes y la anulación de aquellos extraviados o siniestrados forman parte de procedimientos técnicos habituales del ente emisor, especialmente cuando se trata de reemplazar billetes usados por nuevos o invalidar series comprometidas.

