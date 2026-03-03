TEMAS DE HOY:
Pastor peruano Feminicidio Joven agredido

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Empresarios privados piden al Banco Central dar certidumbre sobre billetes de la serie B

Solicitan información clara para evitar incertidumbre en el comercio y las transacciones diarias.

Red Uno de Bolivia

03/03/2026 12:54

Foto: El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff.
La Paz

Escuchar esta nota

Representantes del sector empresarial privado solicitaron este martes al Banco Central de Bolivia (BCB) emitir información clara y oportuna que brinde certidumbre a la población respecto a la circulación de billetes de la serie B, tras el accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de El Alto.

“Este es un tema técnico del Banco Central. Lo que pedimos es certidumbre y claridad para que el comercio no se vea afectado”, señaló el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff.

Asimismo, insistió en que la información oficial debe difundirse ampliamente para evitar especulación y desconfianza, porque la incertidumbre generada en torno a los cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 está afectando las transacciones comerciales, debido a dudas sobre su validez y aceptación en distintos puntos del país.

El empresario recordó que la emisión de nuevos billetes y la anulación de aquellos extraviados o siniestrados forman parte de procedimientos técnicos habituales del ente emisor, especialmente cuando se trata de reemplazar billetes usados por nuevos o invalidar series comprometidas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD