Asoban ratifica validez de los billetes serie B y pide usar QR ante cualquier susceptibilidad

El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, brindó este lunes una conferencia de prensa para aclarar la situación de los billetes de la serie B y las acciones que asumirá el sistema financiero tras el accidente aéreo ocurrido el pasado viernes.

Villalobos señaló que el sistema financiero es el canalizador oficial del material monetario emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB), por lo que garantizó que todo billete dispensado en ventanillas o cajeros automáticos es legítimo y de curso legal.

“Cuando la gente retira dinero de un banco o de un cajero automático, puede tener plena confianza de que se trata de material monetario legal. No debe haber duda alguna”, afirmó.

Respecto a la serie B, explicó que se encuentra plenamente vigente en todos sus cortes 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos, excepto las series y numeraciones específicas que fueron identificadas por el BCB como parte del material siniestrado en el accidente aéreo.

Indicó que no tiene sentido que la población intente cambiar billetes de la serie B en los bancos, ya que estos continúan en circulación legal.

“Si hacen el canje, recibirán otros billetes también de la serie B. La renovación monetaria iniciada el año pasado implica que la mayoría del circulante actual pertenece justamente a esta serie”, precisó.

En cuanto a los billetes observados, informó que las entidades financieras están aplicando controles estrictos. Aquellos ejemplares identificados como parte del siniestro serán retenidos, perforados y remitidos al Banco Central, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica con billetes falsificados.

Villalobos confirmó que ya se han detectado algunos casos aislados en distintas entidades bancarias, pero aseguró que no representan un volumen significativo hasta el momento.

Como medida de apoyo a la población, recordó que el Banco Central habilitó el “verificador de serie” en su página web: https://www.bcb.gob.bo/?q=content/verificador-de-n%C3%BAmero-de-serie, herramienta que permite ingresar el número de serie del billete para confirmar si es de curso legal.

Finalmente, recomendó priorizar el uso de transferencias electrónicas y pagos mediante código QR como alternativa segura en medio de la susceptibilidad generada.

“Gran parte de la población ya está familiarizada con estos sistemas. Es la forma más segura de continuar con nuestras actividades comerciales”, sostuvo.

