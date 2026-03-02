TEMAS DE HOY:
Transporte Libre impide paso de cisternas en planta de YPFB por reclamos sobre gasolina

La medida de presión se concentra en el kilómetro 5 de la avenida Petrolera, donde al menos cuatro cuadras permanecen cerradas por vehículos del transporte libre apostados en distintos puntos. La protesta impide el normal ingreso y salida de cisternas que distribuyen combustible.

Cristina Cotari

02/03/2026 9:48

Choferes cierran ingreso a planta de YPFB por reclamos sobre calidad de la gasolina en Cochabamba. Foto Fernando Aguilar - periodista Red Uno.
Cochabamba

Choferes del Transporte Libre instalaron este lunes varios puntos de bloqueo en el ingreso a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Cochabamba, lo que impide la entrada y salida de camiones cisterna.

La medida se concentra en el kilómetro 5 de la avenida Petrolera, donde al menos cuatro cuadras permanecen cerradas con vehículos apostados en distintos puntos.

Los transportistas exigen una reunión inmediata con autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de YPFB para tratar la presunta “mala calidad de la gasolina”, que —según denuncian— estaría provocando daños mecánicos en sus motorizados.

El dirigente del sector, Francisco Córdova, advirtió que radicalizarán las medidas si no son atendidos. Señaló que la gasolina estaría afectando el funcionamiento de los vehículos y pidió que las autoridades se presenten en el lugar para dialogar.

La pasada semana, el Transporte Libre se declaró en emergencia y solicitó una reunión con el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, para abordar el tema y el eventual resarcimiento a los afectados.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, afirmó que la gasolina que se comercializa en Cochabamba y en el resto del país cumple con las normas de calidad y pasó los controles de laboratorio.


 

