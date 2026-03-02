¿Clima adverso o combinación de factores? Las hipótesis sobre el accidente aéreo en El Alto

El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que dejó 22 fallecidos y 39 heridos en la ciudad de El Alto en La Paz, continúa bajo investigación. Mientras la junta especializada analiza las causas, expertos en aeronáutica señalan que el factor meteorológico habría sido determinante en el siniestro.

El piloto de línea aérea y expiloto del TAM-FAB, Carlos Jaldín, con 37 años de experiencia en aeronáutica y prevención de accidentes, explicó que todo vuelo comienza con una rigurosa planificación. En este caso, se trataba de un vuelo logístico-administrativo coordinado de manera interinstitucional entre el Banco Central de Bolivia (BCB), el Ministerio de Economía, Transportes Aéreos Bolivianos y la FAB.

Detalló que la planificación en el ámbito militar es estricta y pasa por varios filtros de control, por lo que al momento de la programación, las condiciones meteorológicas eran favorables. A las 16:00 se reportaba buen tiempo, pero cerca de las 17:42 la situación cambió en El Alto, donde se registraron vientos de cola de 11 nudos, con ráfagas de hasta 21 nudos, además de reducción de visibilidad por llovizna, tormenta y lluvias intensas.

El experto indicó que, aunque los pilotos civiles y militares están entrenados para operar en condiciones adversas, el clima puede convertirse en un factor crítico. Desde que la aeronave despegó de Viru Viru, en Santa Cruz, el tiempo era estable, pero empeoró durante la hora y 20 minutos que dura el trayecto hasta La Paz.

Jaldín afirmó que el C-130 es un avión robusto, diseñado para operaciones militares y de combate, con alas reforzadas y alta potencia. Sin embargo, señaló que, con la información preliminar disponible, el factor meteorológico habría sido la principal causa del accidente.

Explicó que en este tipo de investigaciones se habla de una “cadena de eventos”, es decir, factores contribuyentes que se combinan. Entre ellos podrían estar las condiciones climáticas adversas, la comunicación con la torre de control y las maniobras realizadas durante la aproximación, donde se habría registrado viento cruzado y posible granizo.

Indicó también que será clave el análisis del CVR, la grabadora de voz de cabina que registra los últimos 30 minutos de conversaciones entre la tripulación y la torre de control.

Al tratarse de un avión de carga, la tripulación era numerosa: piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, maestro de carga y asistentes, además de un piloto observador. No obstante, el piloto al mando es quien toma las decisiones operativas.

El experto pidió evitar especulaciones y esperar los resultados oficiales de la investigación. “Uno no sale a programar un accidente. Este hecho debe servir para mejorar los procedimientos y fortalecer la seguridad aérea”, sostuvo.

La investigación continúa a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana, que deberá determinar con precisión las causas del siniestro.

Mira la programación en Red Uno Play