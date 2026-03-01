Tragedia aérea en El Alto: ¿Qué pasó con el avión Hércules de la FAB? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Viernes 27 de febrero, cerca de las 18:15, un avión militar de carga sufrió un accidente durante maniobras de aterrizaje en El Alto, salió de la pista e impactó contra varios vehículos que circulaban por la zona.

Minutos después, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) confirmó que se trataba de un Hércules C-130, matrícula FAB-81, operado por Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), que arribó desde Santa Cruz con un cargamento de billetes.

Primer balance

El siniestro dejó decenas de víctimas, en su mayoría ocupantes de los vehículos impactados por la aeronave.

Horas después del accidente comenzaron a circular versiones sobre la presencia de billetes en la aeronave. En inmediaciones de la avenida Costanera, personas derribaron rejas del perímetro para intentar ingresar a la zona del siniestro.

Pronunciamiento del BCB (viernes por la noche)

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó que el avión transportaba billetes que no habían completado el proceso de monetización, por lo que no tenían valor legal.

Indicó que correspondían a cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50.

20:53 del viernes

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, junto al comandante de la FAB, Sergio Lora, anunció que una Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) investigará las causas del siniestro.

Disturbios y enfrentamientos

Pese a las advertencias oficiales, grupos de personas intentaron rebasar el perímetro policial para acceder a los restos del avión. Los enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas se extendieron hasta la madrugada del sábado.

Sábado – 01:05

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que 400 policías y 700 militares contenían a más de 20.000 personas. Se reportaron 50 aprehendidos, ambulancias atacadas, una patrulla municipal incendiada y varios efectivos heridos.

Sábado (comunicado oficial)

El Ministerio de Economía, a través del BCB, dispuso que los billetes de Bs 10, 20 y 50 de la serie B quedan invalidados. Advirtió que las piezas están identificadas y que su circulación derivará en sanciones legales.

Duelo nacional

El presidente Rodrigo Paz Pereira decretó tres días de duelo nacional por las víctimas del accidente.

Domingo

La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó 22 personas fallecidas y 37 heridos, atendidos en centros médicos de El Alto y La Paz.

Desde el Ministerio de Defensa se informó sobre la activación del seguro para cubrir gastos funerarios y atención médica de los heridos.

Concluyeron los trabajos de remoción de los restos del avión y los vehículos afectados. Tras el repliegue del resguardo policial, personas retornaron al lugar del siniestro en busca de billetes, pese a que las autoridades reiteraron que carecen de valor legal.

