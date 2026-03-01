Kevin Soni marca su primer gol con Oriente y hace explotar el Tahuichi

El delantero camerunés Kevin Soni tuvo su bautismo goleador con Oriente Petrolero y lo hizo en un escenario inmejorable: el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. El atacante, que luce la camiseta número 10, fue el encargado de ejecutar el penal que significó el primer tanto refinero frente a Real Tomayapo.

La acción se generó tras una falta dentro del área tarijeña contra Jordan Santacruz. Sin titubear, Soni tomó el balón y se paró frente al guardameta Gonzalo Rehak. Con determinación, el ex jugador del Girona FC remató con potencia de zurda, colocando el disparo al palo izquierdo del arquero para desatar la celebración en las graderías.

El tanto no solo abrió el marcador en el compromiso, sino que también marcó el inicio de la historia goleadora de Soni con la camiseta verdolaga. Un estreno que alimenta la ilusión refinera y confirma la confianza depositada en el atacante africano para esta temporada.

