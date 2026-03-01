TEMAS DE HOY:
Deportes

Así llegó Marcelo Martins al Tahuichi: sonrisa, ilusión y posible debut en Oriente

El Flecheiro llegó sonriente al estadio Ramón Tahuichi Aguilera y podría volver a pisar el gramado con la camiseta de Oriente Petrolero después de 22 años. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 14:31

Marcelo Martins saludando a los hinchas. Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia.

La imagen fue clara y cargada de simbolismo. Marcelo Martins arribó al estadio Ramón Tahuichi Aguilera con una sonrisa amplia y saludando al personal en el ingreso, en la antesala del duelo entre Oriente Petrolero y Real Tomayapo por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Repechaje de Verano.

El delantero se mostró distendido y motivado, consciente de que la jornada podría marcar un momento especial en su carrera. Desde la dirigencia dejaron abierta la posibilidad de que hoy sea el día de su reestreno, aunque la decisión final dependerá del entrenador David Gonzales.

Lo cierto es que Martins ya está concentrado con el plantel en el escenario cruceño y existe una alta expectativa por verlo nuevamente en el campo del Tahuichi, 22 años después de sus primeras apariciones con la camiseta refinera.

El Flecheiro llega con confianza, tras haber convertido un doblete en el último partido de práctica del equipo, señales que alimentan la ilusión de la hinchada verdolaga de volver a celebrar sus goles en casa.

