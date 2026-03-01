Tras el repliegue policial, personas ingresan a la zona del accidente para buscar billetes

Pasado el mediodía de este domingo, efectivos de la Policía Boliviana se replegaron del perímetro de seguridad instalado en la escena de la tragedia aérea ocurrida en la ciudad de El Alto, luego de que se concluyera el retiro de los escombros de la aeronave siniestrada y de los vehículos afectados por el impacto.

Minutos después del repliegue policial, decenas de personas se volcaron al lugar del siniestro para buscar billetes que quedaron esparcidos en el suelo, removiendo restos y objetos que formaban parte de la carga transportada por el avión.

Cabe recordar que el Gobierno activó un protocolo financiero de emergencia tras el accidente de la aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana, que trasladaba 17,1 millones de billetes nuevos de Bs 10, 20 y 50, correspondientes a la serie B.

El presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza, precisó que la carga estaba compuesta por 17 millones 100 mil billetes, distribuidos en 38 rangos: 10 rangos de cortes de Bs 10, 16 de Bs 20 y 12 de Bs 50. De ese total, se estima que aproximadamente el 30%, equivalente a 5.130.000 piezas, fue sustraído en inmediaciones del lugar del siniestro.

Ante esta situación, el Gobierno dispuso inicialmente la invalidación temporal de los billetes de Bs 10, 20 y 50 de la serie B.

