Activan seguro para indemnizar a víctimas de tragedia aérea en El Alto

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que se activó el seguro para indemnizar a las víctimas y cubrir los gastos médicos de las personas heridas tras la tragedia aérea registrada en la ciudad de El Alto el pasado viernes.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho dejó 22 personas fallecidas, entre ellas cuatro menores de edad, además de 37 heridos que reciben atención médica en distintos centros hospitalarios de la urbe alteña.

“El seguro de las Fuerzas Armadas se va a hacer cargo de todos los gastos. Son los oficiales quienes están en contacto con los familiares de las personas fallecidas y de los heridos”, señaló la autoridad.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, confirmó la activación del seguro y aseguró que se realiza un seguimiento permanente al estado de salud de los heridos.

“Cuando tengamos el informe de la comisión investigadora, se discutirá con la compañía aseguradora el resarcimiento de los daños civiles”, afirmó.

Según la información oficial, la cobertura del seguro se aplicará en dos etapas: en la primera, se cubrirán los gastos funerarios y la atención médica de las víctimas; mientras que en una segunda fase se evaluará el resarcimiento por los daños ocasionados por la aeronave.

