Sube a 22 la cifra de fallecidos y 37 heridos tras el accidente aéreo en El Alto

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó este sábado que el número de víctimas fatales por el accidente del avión militar de carga en el Aeropuerto Internacional de El Alto se elevó a 22, mientras que 37 personas resultaron heridas y reciben atención médica en distintos centros hospitalarios.

Según el reporte oficial, entre los fallecidos se encuentran cuatro niños y varios adultos, mientras que algunos cuerpos aún permanecen en la morgue judicial a la espera de procedimientos correspondientes.

En cuanto a los heridos, la autoridad detalló que están distribuidos en diferentes hospitales de La Paz y El Alto: ocho en el Hospital Corea; trece en el Hospital del Norte; seis en COSSMIL; tres en Alto Sur; dos en el Hospital Los Andes; y uno en cada uno de los siguientes centros: Clínica Litoral, Clínica Divino Señor, Centro Calama, Hospital Corazón de Jesús y Sanidad de las Fuerzas Armadas.

La ministra destacó que uno de los casos más delicados corresponde a un niño que sufrió la amputación de ambos miembros inferiores y se encuentra en terapia intensiva en el Hospital del Norte. Las autoridades realizaron un llamado urgente para ubicar a sus familiares.

Flores también denunció que varias ambulancias fueron afectadas durante disturbios registrados tras el accidente. Cuatro unidades del SUMA El Alto resultaron dañadas y su conductor fue agredido. Además, una ambulancia del sistema 167 de La Paz, una privada y otra de la Fuerza Aérea también sufrieron daños.

El Ministerio de Salud activó el estado de contingencia y reiteró el pedido a la población para donar sangre, señalando que el abastecimiento es fundamental para garantizar la atención oportuna de los pacientes.

Las autoridades continúan evaluando la situación mientras avanzan las labores de asistencia y coordinación interinstitucional.

