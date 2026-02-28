Urgente: Difunden imágenes para hallar a familiares de mujer y niño víctimas del accidente aéreo

El Hospital del Norte activó una campaña de búsqueda para dar con los familiares de dos personas heridas en el reciente accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto. A través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, el nosocomio difundió imágenes de los pacientes con el objetivo de que puedan ser identificados a la brevedad posible.

Se trata de una mujer de aproximadamente 35 años, quien se encuentra internada en el área de emergencias tras haber sido auxiliada del lugar del siniestro. El hospital informó que permanece bajo observación médica y que hasta el momento no se logró contactar a sus familiares, por lo que solicitó la colaboración de la población.

Asimismo, se busca a los familiares de un niño de alrededor de 12 años, quien también fue rescatado del accidente aéreo y permanece internado en emergencias. En las imágenes difundidas se observa a ambas personas hospitalizadas, además de la vestimenta que llevaban puesta al momento del hecho, como elemento clave para su identificación.

Las autoridades del centro médico pidieron a la ciudadanía compartir la información y comunicarse al número de WhatsApp 76924236 para aportar cualquier dato que permita ubicar a los familiares.

