Ministro de Defensa: “La aeronave se salió de la pista y ocasionó el accidente”

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, brindó un informe sobre el accidente aéreo que se registró este viernes en inmediaciones de la Ceja, en la ciudad de El Alto, y confirmó que la aeronave se salió de la pista tras aterrizar.

“La aeronave aterrizó y se salió de la pista aproximadamente un kilómetro, ocasionando el accidente”, informó la autoridad, al precisar que aún no se cuenta con un reporte oficial sobre personas fallecidas o heridas. “Eso va a ser informado por la empresa que contrató al avión y ellos van a dar absolutamente todo, porque está todo inventariado, numerado”, añadió.

Durante su declaración, el ministro hizo énfasis en la presencia de personas que intentaban recoger fajos de billetes esparcidos en el lugar del siniestro.

“Ese dinero no ha sido emitido por el Banco Central, no tiene número de serie. Ese dinero no puede ser gastado”, sostuvo. Asimismo, remarcó que “la gente cree que tiene valor legal y se está amontonando, está haciendo vandalismo por sacar un fajo de billetes que no tiene ningún valor legal”.

La autoridad insistió en que el cargamento transportado está debidamente inventariado y que la empresa responsable proporcionará el detalle exacto sobre los palets y el peso de los billetes.

El ministro aclaró que “no es un hecho de sangre, es un accidente”, aunque reconoció que existen víctimas que requieren atención médica.

“Exhorto a la población que pueda donar sangre para los heridos del accidente”, manifestó, al tiempo de pedir respeto por el dolor de las familias afectadas.

Salinas también alertó que la presencia masiva de personas en el perímetro está obstaculizando el trabajo de los equipos de emergencia.

“Las ambulancias no pueden pasar, tienen que darse vueltas gigantescas y esto puede ocasionar que personas fallezcan por este hecho”, advirtió.

Mira la programación en Red Uno Play