ANH intensifica controles y analiza calidad de gasolina en surtidores de Cochabamba

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intensificó los controles de calidad de la gasolina en estaciones de servicio de Cochabamba, tras denuncias de la población sobre presuntas irregularidades en el combustible.

Personal técnico de la entidad realizó la toma de muestras en diferentes surtidores, las cuales fueron procesadas en laboratorios móviles trasladados hasta los mismos puntos de venta. Desde la ANH señalaron que, si bien los controles son rutinarios, se decidió reforzarlos ante los reclamos de los ciudadanos.

“Se va a seguir realizando los controles por las denuncias que se están haciendo; la agencia ya efectúa verificaciones periódicas, pero ahora se están intensificando”, informó un técnico de la ANH.

En el surtidor ubicado en la avenida Juan de la Rosa, los resultados del análisis básico determinaron que todos los parámetros se encuentran dentro de las especificaciones técnicas. Se verificó una gravedad específica de 0,72; tensión de vapor Reid de 10,67; color transparente ligeramente amarillo y un porcentaje de mezcla de etanol del 8%.

La ANH explicó que, en caso de detectarse alguna irregularidad o que algún parámetro esté fuera de norma, se procede a notificar a la estación de servicio y a precintar tanto el tanque como las mangueras, con el fin de evitar la comercialización del producto. Posteriormente, se instruye un análisis completo de la muestra.

Los controles continuarán en todas las estaciones de servicio del departamento, con el traslado del laboratorio móvil para garantizar transparencia en la toma y procesamiento del combustible que se comercializa.



