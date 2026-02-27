TEMAS DE HOY:
Tras polémica y retrasos, hoy inauguran la nueva avenida La Paz y del Poeta

La obra, con inversión superior a Bs 150 millones, será inaugurada a las 17:00 y busca agilizar el tránsito entre la zona Sur y el centro paceño.

Red Uno de Bolivia

27/02/2026 8:00

Foto: La nueva capa asfáltica de la avenida del Poeta. GAMLP
La Paz

Luego de varias postergaciones, la Alcaldía de La Paz inaugurará este viernes a las 17:00 la nueva avenida La Paz junto a la avenida Del Poeta, dos proyectos catalogados como “superobras” municipales.

La inversión supera los Bs 150 millones y, según la comuna, permitirá reducir el tiempo de viaje entre la zona Sur y el centro de la ciudad de 15 a 3 minutos.

La obra incluye la instalación de 140 pozos austriacos, destinados a prevenir desbordamientos y hundimientos, problemas que anteriormente afectaron la vía.

Desde el gobierno municipal aseguran que estas intervenciones mejorarán la estabilidad y durabilidad de la plataforma.

 

La construcción estuvo envuelta en cuestionamientos meses atrás, tras detectarse irregularidades en algunos tramos. Informes técnicos señalaron el uso de saquillos y autopartes como material de relleno.

En ese contexto, el alcalde Iván Arias denunció posibles actos de sabotaje vinculados a maquinaria empleada en la obra.

La inauguración se realizará con un acto masivo y un concierto desde las 17:00. A partir de la medianoche, ambas avenidas quedarán habilitadas para la circulación vehicular.

 

