Economía

Desde el 3 de marzo se iniciará con el resarcimiento a vehículos; conozca los plazos y requisitos

El gobierno ha garantizado que se va a resarcir los daños ocasionados por la gasolina desestabilizada.

Juan Marcelo Gonzáles

26/02/2026 20:26

Foto: Minibuses afectados por la gasolina desestabilizada
La Paz

Después de varias reuniones entre el gobierno y el sector del transporte sindicalizado, se acordó que desde este próximo 3 de marzo se iniciará con el proceso de resarcimiento a los vehículos que fueron afectados por la gasolina desestabilizada; así lo informó Jaime Daza, dirigente de los choferes sindicalizados Chuquiago Marka.

“La entrega de documentos es a partir del martes 3 de marzo y seguramente nos van a habilitar dos oficinas, una en la ANH y otra en el Ministerio de Hidrocarburos. Todavía no se ha definido; recién nos van a mandar el día lunes para presentar la documentación”, declaró Daza.

El dirigente recomendó alistar los documentos que deben ser presentados debidamente organizados en un folder amarillo desde la siguiente semana.

Plazos

El resarcimiento a los vehículos se evaluará en tres categorías

  • Daños leves que serán atendidos en un plazo de tres días.

  • Daños medios y daños graves: se atenderá en un plazo máximo de 30 días.

Requisitos

Según los últimos acuerdos entre el Gobierno y el sector sindicalizado de La Paz, se acordó presentar los siguientes requisitos:

  • Fotocopia de cédula de identidad del poseedor

  • Fotocopia del Registro único RUAT. • Fotocopia de Minuta o fotocopia de documento de compra y venta. (en caso de que el vehículo no esté a nombre del poseedor).

  • Fotocopias de factura o recibos de los repuestos

  • Breve informe del mecánico

  • Número de cuenta bancaria activa

  • Fotos, videos que evidencien el daño ocasionado por la gasolina.

 

