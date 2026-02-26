Madre de hombre asesinado en Cochabamba fue baleada y permanece hospitalizada

La madre del hombre que perdió la vida en un intento de atraco en la zona de Pacata Alta, en la ciudad de Cochabamba, resultó herida por arma de fuego y permanece estable tras ser hospitalizada en el Hospital Solomon Klein.

De acuerdo con el informe médico, la paciente fue evacuada para la realización de estudios de mayor complejidad. “No se evidenció ningún daño importante. En este momento está internada en sala de cirugía, estable y en observación”, señala el reporte.

El proyectil ingresó por la región torácica, entre el segundo y tercer espacio intercostal, y tuvo orificio de salida en la parte posterior, según el informe médico.

“Solo se evidenció un ingreso en la parte intercostal con salida posterior. El proyectil ha entrado y salido; aparentemente, por la descripción de la herida, el disparo fue a quemarropa”, detalla el parte médico.

La mujer llegó al centro hospitalario en estado de shock y somnolienta, por lo que brindó pocos datos sobre lo ocurrido. Sin embargo, alcanzó a manifestar que un sujeto ingresó a su domicilio y que fue agredida en el interior del inmueble. Además de la herida de bala, presenta contusiones en la cabeza, hematomas en el lado derecho del cuerpo y golpes en extremidades superiores e inferiores.

Los médicos informaron que, de momento, no requiere intervención quirúrgica, aunque se realizarán estudios de imagen de control para descartar cualquier compromiso vital.

Antecedentes

La noche del miércoles se registró un intento de atraco en Pacata Baja, donde un hombre perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas. Según el reporte preliminar, un delincuente armado ingresó a una vivienda, maniató a dos mujeres y posteriormente disparó contra un joven que habría llegado al domicilio, presuntamente hijo de la propietaria, causándole la muerte.

El sospechoso fue aprehendido y será puesto ante un juez cautelar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del violento hecho, de acuerdo a información preliminar.

Mira la programación en Red Uno Play