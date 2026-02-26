Red Uno transmitirá por sus plataformas digitales el Foro de Candidatos a la Gobernación de ICAM

Todo está listo para que este jueves, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) lleve a cabo el "Foro con Candidatos a la Gobernación de Cochabamba". El evento, que reunirá a los diez postulantes confirmados (ocho varones y dos mujeres), busca contrastar las visiones políticas con las necesidades del sector empresarial y la sociedad civil.

Transmisión por Red Uno a través de sus redes digitales

Uno de los puntos más destacados de esta jornada será el despliegue mediático para asegurar que la ciudadanía esté informada. Red Uno, como media partner oficial, realizará una cobertura total del evento a través de sus redes digitales. La población podrá seguir cada detalle del foro en vivo a través de sus plataformas: Facebook, YouTube y TikTok, permitiendo una interacción directa con los candidatos.

Así será el Foro

El foro se desarrollará de 08:00 a 13:00 bajo una estructura de tres bloques principales:

Visión Empresarial: El presidente de la ICAM, Wildo Dolz Vásquez, presentará la "Propuesta de Desarrollo para Cochabamba desde la Visión Empresarial", enfocada en convertir al departamento en la tercera economía del país para el año 2030.

Exposición de Candidatos: Cada aspirante tendrá entre 15 y 20 minutos para exponer sus planes de gobierno. El orden de intervención se definirá mediante un sorteo previo.

Preguntas y Respuestas: Un espacio de diálogo donde tanto el público presente como los espectadores digitales podrán formular preguntas mediante el escaneo de un código QR.

Un foro hacia el desarrollo

El Gerente General de la ICAM, Alberto Arze, enfatizó que este espacio es vital para conocer cómo los candidatos planean abordar pilares estratégicos como el desarrollo industrial, el hub de logística, la economía naranja y la innovación tecnológica.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones "El Portal", ubicado en la Av. Ricardo Jaimes Freyre N° 1929. Aunque la asistencia física es por invitación, la transmisión de la Red Uno desde sus plataformas digitales garantiza que ningún cochabambino se quede fuera de esta importante discusión política.





