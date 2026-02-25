Cifra que preocupa: 12 niños abandonados en solo semanas en El Alto

Una cifra que estremece. En menos de dos meses, 12 niños, niñas y adolescentes fueron abandonados en distintas circunstancias en la ciudad de El Alto, según un reporte oficial de la Alcaldía.

Solo en enero se registraron cuatro casos de recién nacidos abandonados. En lo que va de febrero, la cifra ascendió a ocho, lo que encendió la alerta de las autoridades municipales.

El director de la Dirección de Niñez y Adolescencia, Cristian Chipana, informó que varios de los progenitores aún no han sido ubicados. Las denuncias ya fueron formalizadas y los casos son investigados en coordinación con la Policía, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv).

Casos recientes

Entre los hechos más recientes se encuentra el abandono de un niño de dos años, cuya madre lo dejó al cuidado de una amiga y no regresó por él. Las autoridades iniciaron la búsqueda de familiares ampliados que puedan asumir la custodia, mientras continúan las investigaciones.

El fin de semana, en la zona de Senkata, se reportó también el abandono de dos hermanos mellizos de dos años en un alojamiento. Aunque la madre fue identificada, manifestó que no puede hacerse cargo de los menores. Actualmente, ambos permanecen en un albergue bajo protección estatal.

Seguimiento nacional

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, informó que se realiza seguimiento a los casos registrados en El Alto y en otras regiones del país.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las acciones legales necesarias para restituir los derechos vulnerados de los menores y garantizar su protección integral.

El incremento de casos en pocas semanas abre un debate urgente sobre la responsabilidad familiar, el acceso a redes de apoyo y la necesidad de fortalecer políticas públicas que protejan a la niñez más vulnerable.

Mira la programación en Red Uno Play