Choferes bloquean el centro de La Paz por daños a sus vehículos atribuidos a la gasolina

Afiliados a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia instalaron un bloqueo desde las 10:00 de este miércoles en la avenida Mariscal Santa Cruz, a la altura de la plaza del Obelisco, en pleno centro de La Paz en demanda de un informe oficial y un resarcimiento por presuntos daños en sus vehículos atribuidos a la gasolina.

Además, el sector aguarda una reunión con el Gobierno para abordar el denominado “Seguro Solidario” y conocer los alcances del registro digital habilitado para los afectados.

“Continuamos recibiendo denuncias desde distintos departamentos del país y esperamos un reporte detallado sobre el proceso de compensación. Esperamos que se pueda tener un diálogo más adelante de ambos sectores que otorgarán la solución sobre el tema de los hidrocarburos”, manifestó el secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez.

El bloqueo obligó al corte de ambas vías en este punto neurálgico de la ciudad. Los vehículos que circulaban en dirección a El Prado y sectores colindantes a San Francisco tuvieron que retornar o buscar rutas alternas.

Conductores y peatones fueron advertidos para tomar previsiones si transitan por el centro paceño, donde la medida generó congestionamiento vehicular y desvíos.

Los movilizados aseguran que mantendrán la presión hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades y la instalación de una mesa de diálogo que permita esclarecer las denuncias y definir mecanismos de compensación.

