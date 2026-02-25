Piedras caen sobre una flota en la ruta Tarija – Entre Ríos y dejan siete pasajeros heridos

Un derrumbe registrado la noche del martes en la carretera que conecta Tarija con Entre Ríos dejó al menos siete personas heridas, luego de que piedras de distintos tamaños impactaran contra un bus de transporte público.

El hecho ocurrió cuando una flota de la empresa Lince viajaba con destino a Santa Cruz de la Sierra. De manera repentina, rocas cayeron sobre el vehículo, provocando daños materiales de consideración y lesiones entre los pasajeros.

“Nos sorprendió a todos, la gente comenzó a gritar y el chofer reaccionó de inmediato”, relató uno de los afectados.

De acuerdo con otros testimonios, todo ocurrió en cuestión de segundos. Ante la emergencia, el conductor aceleró para salir de la zona y evitar que el bus quedara atrapado bajo nuevos desprendimientos.

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital San Juan de Dios de Entre Ríos. Personal médico confirmó que uno de los pasajeros, con lesiones de mayor gravedad, fue derivado en ambulancia hacia la ciudad de Tarija para recibir atención especializada.

Estado de la ruta

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en el subtramo Entre Ríos – Palos Blancos, sector Tapecua, la circulación ya fue habilitada.

En tanto, en el subtramo Palos Blancos – Villa Montes, en el sector Volcán Colorado (Angosto de Villa Montes), se dispuso una vía alterna para garantizar el tránsito por el tramo Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

La ABC recomendó a los conductores circular con extrema precaución y verificar el estado de las carreteras antes de emprender viaje a través de su página oficial o mediante sus canales de contacto.

El incidente vuelve a encender la alerta sobre los riesgos en rutas de montaña, especialmente en temporada de lluvias, cuando los desprendimientos de rocas se vuelven más frecuentes y peligrosos.

Mira la programación en Red Uno Play