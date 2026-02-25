El Ministerio Público confirmó este miércoles que la totalidad del patrimonio detectado de Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, ya cuenta con medidas legales que impiden su transferencia o disposición.

“La totalidad de los bienes ya cuenta con medidas dispuestas dentro de la investigación”, informó el coordinador de Delitos de Corrupción Pública, David Torrez, al detallar el alcance de las acciones asumidas por la Fiscalía.

Anotaciones preventivas y secuestro de inmuebles

Dentro del caso por enriquecimiento ilícito relacionado con la adquisición de los predios denominados “Adán y Eva”, dijo que se procedió a la anotación preventiva de los bienes inmuebles. Esta medida impide que el titular pueda vender, transferir o modificar la titularidad de las propiedades mientras dure la investigación.

“Esto produce que el ciudadano que es titular de este bien inmueble no pueda desplazar la titularidad de esta propiedad”, explicó Torrez.

Asimismo, en una segunda investigación por legitimación de ganancias ilícitas, vinculada a un inmueble en la zona de Obrajes, se ejecutó el secuestro del departamento y su entrega a instancias estatales para su administración.

Rebeldía y orden de aprehensión

Paralelamente a las medidas patrimoniales, la autoridad judicial declaró la rebeldía del investigado tras su inasistencia injustificada a una audiencia cautelar.

“Una vez más, este ciudadano no acudió al llamado de la autoridad judicial”, señaló Torrez y precisó que ya se emitió la orden de aprehensión y se dispuso su arraigo.

La Fiscalía no descarta activar mecanismos internacionales para su búsqueda.

“El Ministerio Público tiene la posibilidad de activar el sello rojo para que sea buscado en diferentes Estados”, añadió.

Investigación en curso

Las acciones adoptadas buscan garantizar que los bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita queden bajo tutela judicial y no sean objeto de ocultamiento o transferencia mientras se desarrollan los procesos penales.

Con las medidas cautelares reales ya ejecutadas y la orden de aprehensión vigente, Torrez señaló que el caso se mantiene en etapa investigativa, con operativos policiales en marcha para lograr la comparecencia del imputado ante la justicia.

