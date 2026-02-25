Instalaron nuevas luminarias en el Tahuichi y esperan estrenarlas este fin de semana

La Gobernación de Santa Cruz concluyó la instalación de nuevas torres de iluminación en ambas curvas del Estadio Ramón Aguilera Costas, con el objetivo de cumplir los estándares exigidos por la Conmebol para la Copa Sudamericana.

La intención es realizar una prueba oficial este fin de semana, aprovechando los encuentros programados por las semifinales de vuelta del Torneo de Verano 2026. El compromiso entre Blooming y Bolívar podría disputarse el sábado por la noche, mientras que el duelo entre Oriente Petrolero y Real Tomayapo también se evalúa para jugarse en horario nocturno, permitiendo así estrenar la nueva iluminación.

Nico Carreón, responsable del área de Deportes de la Gobernación, señaló en entrevista con Red Uno que ven con buenos ojos la posibilidad de que ambos clubes cruceños puedan inaugurar las luminarias.

“Puede ser un simulacro para lo que será la inauguración oficial en el partido de Copa Sudamericana de Blooming. Existe una pequeña posibilidad y estamos coordinando con competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol para hacerlo realidad”, afirmó.

La autoridad explicó que la prioridad es ensayar la iluminación en condiciones reales para calibrarla adecuadamente y entregar el escenario deportivo en óptimas condiciones el lunes a la Conmebol. Esto permitiría que Blooming dispute como local su partido de Copa Sudamericana el 4 de marzo frente a San Antonio Bulo Bulo.

Carreón añadió que todo dependerá del cronograma establecido.

“El viernes tendremos la certeza al 100%. Este miércoles sostendremos una reunión con la empresa Silicon para definir si los partidos pueden jugarse en horario nocturno; caso contrario, se mantendrá la programación original”, concluyó.

