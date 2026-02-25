Fernando Costa celebra anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte: "Es un antes y un después para el país"

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), calificó como un hecho histórico el anuncio del anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte. Según el dirigente, la normativa busca equiparar al sector deportivo con el cultural, permitiendo que las disciplinas operen bajo un régimen de exención tributaria.

Costa señaló que la rigurosidad de las normas actuales ha "batido en la nuca" a los empresarios, alejando a grandes patrocinadores de sectores como gaseosas y alimentos.

"Hemos logrado proponer... que el deporte tenga un tratamiento similar, análogo, es decir, cero impuestos a la actividad deportiva. Hemos encontrado respuesta en este gobierno, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz", afirmó Costa.

El "perdonazo" a las deudas de los clubes

Uno de los puntos más críticos revelados por Costa es la situación financiera de los clubes profesionales. Según el titular de la FBF, de 16 clubes de la liga, al menos 12 tienen sus cuentas bancarias congeladas por Impuestos Internos desde hace más de una década.

"De cada 100 bolivianos que se debe... el 90% son multas y accesorios. El 10% corresponde propiamente al tributo impago. Hemos propuesto un perdonazo deportivo que vaya a las multas y accesorios... Esa sola decisión va a permitir que las disciplinas salgan de sus profundas crisis", explicó.

Selección Nacional: Renovación y "Operativo México"

En lo deportivo, Costa destacó el "plan de shock" aplicado a la selección nacional, que incluye la apuesta por el técnico nacional Óscar Villegas y el traslado de la localía a El Alto, ciudad que calificó como el "refresh emocional" del equipo tras la victoria ante Brasil.

De cara al Mundial y los próximos compromisos, el dirigente adelantó los detalles logísticos para el partido de despedida contra Trinidad y Tobago en marzo y el viaje a la sede mundialista.

Negociaciones por "Legionarios": Costa espera contar con el 90% del plantel titular para marzo, tras gestiones con clubes internacionales.

Vuelos Chárter: "Va a haber un programa de chárter para la comodidad de nuestros jugadores a Monterrey. Ni bien finalizado el partido de despedida, se suben a un avión. También habrá un chárter para periodistas e hinchas", anunció.

El posible retorno de Marcelo Martins: Ante la consulta sobre el "Flecheiro", Costa no cerró las puertas: "En el fútbol nada es imposible, todo es posible, todo se puede y no hay que descartar nada".

El fin de la fuga de talentos

Finalmente, Costa enfatizó que estas medidas no solo benefician al fútbol, sino a todas las disciplinas, desde el atletismo hasta el automovilismo. Aseguró que al mejorar las condiciones económicas, el talento nacional ya no tendrá que buscar oportunidades fuera de las fronteras por falta de apoyo.

"El talento de nuestro deporte tiene que tener similares condiciones como las que existen en el extranjero... ya podría asegurar de que se va a reducir al máximo la fuga de talentos deportivos en nuestro país", concluyó.

