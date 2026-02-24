La Selección Nacional por TV abierta: se confirma la transmisión del repechaje

Se confirmó que, mediante señal abierta, se llevará a las pantallas de todo el país, de manera gratuita, los encuentros trascendentales de la selección nacional en su lucha por un cupo mundialista. Esta iniciativa busca que la población acompañe de cerca el desempeño del combinado nacional en una de las etapas más vibrantes del proceso clasificatorio.

El primer gran desafío para "La Verde" será el próximo 26 de marzo, cuando se mida ante el seleccionado de Surinam en el inicio de la fase de repechaje.

"La transmisión permitirá que los aficionados de todo el país acompañen a la selección en una de las instancias más decisivas", destacaron fuentes oficiales sobre la cobertura.

De superar este primer obstáculo, el equipo boliviano accederá a la final del repechaje para disputar el boleto directo a la Copa del Mundo. En ese escenario, el rival a vencer sería la selección de Irak, en un duelo que paralizaría a toda la nación.

La señal abierta garantiza que el apoyo hacia el equipo nacional sea masivo y no tenga fronteras dentro del territorio boliviano. Con esta medida, se espera que el aliento de millones de hinchas impulse a los jugadores en su sueño de retornar a la cita máxima del fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play