¿Corre riesgo? Lo que se sabe sobre el repechaje de Bolivia tras los hechos violentos en México

La selección boliviana se prepara para su partido de repechaje en Monterrey, México, en medio de la tensión que generó la captura de El Mencho en Jalisco.

Desde Monterrey, Pello Maldonado, corresponsal de Estrella Televisión, aseguró que “el repechaje que se va a llevar a cabo en Monterrey, Nuevo León, exactamente en el estadio Los Rayados del Monterrey, sigue tal cual. No se ha movido en lo absoluto, no está en duda”.

El encuentro entre Bolivia y Surinam, programado para el 26 de marzo, se mantiene firme y no se verá afectado por los recientes acontecimientos de seguridad.

Maldonado explicó que aunque algunos estados mexicanos permanecen en alerta, incluido Nuevo León, “la vida sigue, no se suspendieron las clases, no paró el trabajo, caso contrario a lo de Jalisco, en donde sí, el día de hoy no se trabajó ni tampoco hubo clases, incluso hubo toque de queda”.

Sobre los partidos que se disputarán en Guadalajara, Jalisco, Maldonado aclaró que la FIFA “ya empieza a analizar de manera quirúrgica, con lupa, a detalle, qué es lo que va a suceder del otro lado”.

Esto incluye encuentros de Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, los cuales podrían verse afectados, mientras que los partidos en Monterrey permanecen confirmados.

Respecto al futuro de los eventos deportivos, el corresponsal señaló que “a la FIFA no le conviene mover nada. Ellos van a estirar la liga, van a esperar a que transcurra el tiempo a que se puedan llegar a calmar las aguas. Es el escenario ideal para todas las partes involucradas”.

Finalmente, sobre la concentración de la selección boliviana, Maldonado destacó que las instalaciones de La Capilla “son un lugar espectacular, de tranquilidad y paz, con césped hermoso, áreas para dormir y comer. La selección boliviana la va a pasar muy bien en las instalaciones”.

