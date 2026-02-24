TEMAS DE HOY:
Rafael 'El Adivino' entrevista a Rosario Schamisseddine durante su participación en El Mañanero

Tras exponer su plan de gobierno, la candidata de Unidos aceptó el reto del segmento humorístico del programa. Schamisseddine mostró su faceta más cercana y carismática frente a las ocurrencias del popular personaje de la red naranja.

Red Uno de Bolivia

24/02/2026 9:28

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Unidos, Rosario Schamisseddine, se sumó de manera distendida a la dinámica Rafael ‘El Adivino’ en una puesta en escena que generó momentos de humor y cercanía con la audiencia, en medio de la entrevista.

El segmento forma parte del espacio habitual, en el que Rafael ‘El Adivino’ interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set de Red Uno, combinando sátira y actualidad política.

La participación se dio tras la entrevista en la que la candidata expuso sus principales propuestas para la ciudad, vinculadas al desayuno escolar, el transporte urbano, la salud y el tratamiento a los residuos sólidos.

 

