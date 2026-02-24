Rafael 'El Adivino' entrevista a Rosario Schamisseddine durante su participación en El Mañanero

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Unidos, Rosario Schamisseddine, se sumó de manera distendida a la dinámica Rafael ‘El Adivino’ en una puesta en escena que generó momentos de humor y cercanía con la audiencia, en medio de la entrevista.

El segmento forma parte del espacio habitual, en el que Rafael ‘El Adivino’ interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set de Red Uno, combinando sátira y actualidad política.

La participación se dio tras la entrevista en la que la candidata expuso sus principales propuestas para la ciudad, vinculadas al desayuno escolar, el transporte urbano, la salud y el tratamiento a los residuos sólidos.

